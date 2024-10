L’inflazione in Italia rallenta | +07% a settembre

L’inflazione in Italia rallenta: +0,7% a settembre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) rallenta L’inflazione in Italia nel mese di settembre. Secondo quanto riporta l’Istat confermando la stima preliminare, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione stimata dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente. “A settembre L’inflazione scende a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno – osserva l’istituto di statistica – Il calo del tasso d’inflazione si deve ancora all’evoluzione dei prezzi dei Beni energetici (-8,7% da -6,1% di agosto), ma risente anche del rallentamento su base tendenziale dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto). Lapresse.it - L’inflazione in Italia rallenta: +0,7% a settembre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)innel mese di. Secondo quanto riporta l’Istat confermando la stima preliminare, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato una diminuzione stimata dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente. “Ascende a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno – osserva l’istituto di statistica – Il calo del tasso d’inflazione si deve ancora all’evoluzione dei prezzi dei Beni energetici (-8,7% da -6,1% di agosto), ma risente anche delmento su base tendenziale dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto).

