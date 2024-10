Lavori Aqp nel quartiere di Torre a Mare: il 23 ottobre stop all'erogazione idrica in alcune strade (Di mercoledì 16 ottobre 2024) stop di 10 ore, il prossimo 23 ottobre, all'erogazione idrica in alcune zone del quartiere Torre a Mare di Bari, per Lavori di risanamento della rete idrica. La sospensione temporanea riguarderà  strada Detta della Marina (dall’incrocio con Strada Madonna della Stella fino all’incrocio con Strada Baritoday.it - Lavori Aqp nel quartiere di Torre a Mare: il 23 ottobre stop all'erogazione idrica in alcune strade Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)di 10 ore, il prossimo 23, all'inzone deldi Bari, perdi risanamento della rete. La sospensione temporanea riguarderà  strada Detta della Marina (dall’incrocio con Strada Madonna della Stella fino all’incrocio con Strada

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terminati i lavori di Hera sulla rete idrica e fognari nella zona delle vie delle Regioni a Cattolica - Sono terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi tratti di acquedotto e di riqualificazione della rete fognaria nella zona delle vie delle Regioni a Cattolica. L’importante progetto di miglioramento idraulico della zona, appena ultimato, ha comportato un investimento di 625mila euro ed è... (Riminitoday.it)

Gran Sasso a Rischio : Lavori Controversi Minacciano Acquifero e Sicurezza Idrica - “È accettabile paralizzare una regione per dei sondaggi forse inutili e addirittura dannosi?”. Nella sua lunga carriera, Morelli ha ricoperto ruoli di primo piano, come quello di coordinatore delle indagini del 2002/2003, quando fu chiamato dalla Procura di Teramo per indagare sui reati ambientali connessi allo sversamento di trimetilbenzene nei Laboratori. (Abruzzo24ore.tv)

Lavori Aqp in via Trento - il 22 ottobre stop all'erogazione idrica nel quartiere San Pasquale - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. Per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento della rete idrica in Via Trento, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione dell'acqua il 22 ottobre 2024 nelle... (Baritoday.it)