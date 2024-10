L’Argentina spazza la Bolivia e Lautaro Martinez contribuisce! Messi da favola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Argentina vince la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 con un impressionante 6-0. Messi è stato protagonista assoluto autore di una tripletta e un assist decisivo per Lautaro Martinez, in campo oltre un’ora. CAPITANO IN CAMPO – Lautaro Martinez torna a giocare titolare con L’Argentina, in attacco, insieme a Lionel Messi e Julian Alvarez. L’Argentina indirizza subito la partita, in pieno controllo sin dai primi minuti, spinge intensamente ed è proprio il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta in tutta la partita, a realizzare la prima rete al 19?, approfittando di un errore difensivo avversario. Al 43? contropiede dei padroni di casa gestito ancora da Messi che a pochi passi dalla porta serve facilmente Lautaro Martinez che a porta vuota non sbaglia. Inter-news.it - L’Argentina spazza la Bolivia e Lautaro Martinez contribuisce! Messi da favola Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)vince la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 con un impressionante 6-0.è stato protagonista assoluto autore di una tripletta e un assist decisivo per, in campo oltre un’ora. CAPITANO IN CAMPO –torna a giocare titolare con, in attacco, insieme a Lionele Julian Alvarez.indirizza subito la partita, in pieno controllo sin dai primi minuti, spinge intensamente ed è proprio il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta in tutta la partita, a realizzare la prima rete al 19?, approfittando di un errore difensivo avversario. Al 43? contropiede dei padroni di casa gestito ancora dache a pochi passi dalla porta serve facilmenteche a porta vuota non sbaglia.

