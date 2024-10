La gestazione per altri è diventata reato universale in Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Voto in Senato. La legge, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, punisce anche i cittadini Italiani che ricorrono alla pratica all'estero. Gli esperti sollevano dubbi sull'applicabilità della norma e sulla tutela dei minori nati da gestazione per altri Wired.it - La gestazione per altri è diventata reato universale in Italia Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Voto in Senato. La legge, fortemente voluta da Fratelli d', punisce anche i cittadinini che ricorrono alla pratica all'estero. Gli esperti sollevano dubbi sull'applicabilità della norma e sulla tutela dei minori nati daper

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La gestazione per altri diventa reato universale : ecco le nuove normative in Italia - Questa normativa riflette un tentativo di estendere il potere giurisdizionale dell’Italia e di proteggere la moralità e le leggi domestiche, anche in contesti internazionali. Le reazioni pubbliche a questa legislazione sono state varie. Questa svolta arriva in un contesto di discussione più ampio sulla maternità surrogata e le sue implicazioni legali in Italia. (Gaeta.it)

Gestazione per altri - in UniBg un convegno interdisciplinare sui recenti sviluppi normativi - L’evento si concluderà con le riflessioni filosofiche di Maria Giulia Bernardini, Università di Ferrara, e Valentina Pazè, Università di Torino. Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre al Campus economico-giuridico dell’Università degli studi di Bergamo in via dei Caniana si terrà il convegno “Gestazione per Altri: un confronto interdisciplinare”, che vedrà dialogare le diverse anime del diritto su uno ... (Bergamonews.it)

Gestazione per altri verso il reato universale - Alessandro Zan : «La destra al governo sta violando la Costituzione» - A Roma la manifestazione contro l'approvazione del ddl Varchi, prevista nelle prossime ore, per rendere la gravidanza per altri reato universale. (Vanityfair.it)