Juventus su Raspadori, Thiago Motta ci pensa per gennaio

Sembrerebbe concreto l'interesse per Giacomo Raspadori da parte della Juventus, il tecnico Thiago Motta lo vorrebbe a gennaio. Giacomo Raspadori continua ad essere accostato alla L'articolo Juventus su Raspadori, Thiago Motta ci pensa per gennaio proviene da ForzAzzurri.net.

Raspadori - primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio (Tmw) - A Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions. Da capire l’eventuale valutazione fatta dal Napoli e l’intenzione di cederlo a un possibile avversario diretto. L'articolo Raspadori, primo sondaggio della Juventus per averlo a gennaio (Tmw) sembra essere il primo su ilNapolista. Nonostante il suo agente abbia dichiarato che l’attaccante ex Sassuolo resterà a Napoli, pare che i bianconeri non si ... (Ilnapolista.it)

Raspadori alla Juventus : “È la scelta giusta” - l’annuncio in diretta - Insomma, trovare spazio tra i titolari per Raspadori appare complicato. In altre parole, se il salentino ha voluto a tutti i costi Big Rom con Simeone e Raspa a disposizione, un motivo ci sarà. Nonostante Conte sia contentissimo della disponibilità di tutti i suoi calciatori, è inevitabile che abbia una gerarchia precisa dei suoi undici. (Spazionapoli.it)

Raspadori alla Juventus : “Più che una semplice idea”. Cosa filtra per gennaio - bianconero piace l’attaccante, lo ha portato lui al Napoli ed è ovvio che vorrebbe rinforzare i bianconeri a gennaio con il suo arrivo. Raspadori, la Juventus ci pensa davvero: le ultime per gennaio Ad aleggiare intorno al giocatore da qualche giorno ci sono delle voci che lo vorrebbero lontano dal Napoli. (Spazionapoli.it)