James Gunn avverte che alcuni progetti DC annunciati potrebbero non essere realizzati (e spiega perché) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il co-responsabile dei DC Studios, James Gunn, sta chiarendo l’approccio dello studio all’Universo DC: in particolare, i piani per alcuni progetti – anche quelli già annunciati – potrebbero essere rivisti o cancellati del tutto. In un nuovo post su Threads, Gunn ha voluto chiarire una notizia relativa ad alcuni suoi commenti sullo slate dell’Universo DC. Nerdpool.it - James Gunn avverte che alcuni progetti DC annunciati potrebbero non essere realizzati (e spiega perché) Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il co-responsabile dei DC Studios,, sta chiarendo l’approccio dello studio all’Universo DC: in particolare, i piani per– anche quelli giàrivisti o cancellati del tutto. In un nuovo post su Threads,ha voluto chiarire una notizia relativa adsuoi commenti sullo slate dell’Universo DC.

James Gunn condivide un’altra foto da Superman - alzando l’asticella dell’hype - Sopra potete vedere la foto condivisa da James Gunn. È l’incarnazione della verità, della giustizia e del modo di vivere americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata. E così Krypto è entrato nella sceneggiatura e ha cambiato la forma della storia mentre Ozu stava cambiando la mia vita“, continua. (Metropolitanmagazine.it)

Superman : James Gunn conferma la presenza di Krypto! - Perché Krypto apparirà in Superman James Gunn ha spiegato in un post perché Krypto arriverà sul grande schermo nel reboot delle avventure del supereroe della DC. James Gunn ha confermato che nel film Superman, in arrivo durante l'estate, ci sarà anche Krypto. Nel film Superman, in arrivo nelle sale nell'estate 2025, ci sarà anche Krypto e il cane appare accanto a Clark Kent in una nuova immagine ... (Movieplayer.it)

Superman e Krypto nella nuova immagine dal film di James Gunn! - Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Quale momento migliore per debuttare con il non-così-buono-bravo ragazzo Krypto se non il mese ... (Cinefilos.it)