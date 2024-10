Inter, Zielinski: «Infortunio? Ho sentito un fastidio, spero che…» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo l’Infortunio rimediato durante la sfida di Nations League tra Polonia e Croazia Piotr Zielinski ha parlato a TVP Sport dopo il 3-3 in Nations League tra Polonia e Croazia. Il centrocampista dell’Inter ha fatto chiarezza sul suo Infortunio. SULL’Infortunio – «spero che non sia nulla di grave e Calcionews24.com - Inter, Zielinski: «Infortunio? Ho sentito un fastidio, spero che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Piotr, centrocampista dell’, dopo l’rimediato durante la sfida di Nations League tra Polonia e Croazia Piotrha parlato a TVP Sport dopo il 3-3 in Nations League tra Polonia e Croazia. Il centrocampista dell’ha fatto chiarezza sul suo. SULL’– «che non sia nulla di grave e

Lady Zielinski commossa : “Amo Napoli - ma amo di più Piotr e sostengo le sue scelte” - “Ho pianto qui 8 anni fa quando sono venuta per la prima volta e piango ancora oggi,” ha confessato. com. Nel suo messaggio, Laura ha espresso un profondo legame emotivo con Napoli, città che ha rappresentato molto più di un semplice luogo di residenza per lei e la sua famiglia. ” Laura ha ricordato con nostalgia il suo primo arrivo a Napoli otto anni fa e le emozioni che ha provato in ... (Napolipiu.com)