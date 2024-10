Indice Howden: sale costo infortuni in Europa, scende in Serie A (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella stagione 2023/2024 gli infortuni sono saliti a quota 4.123 nei cinque principali campionati europei con un aumento del 4% rispetto alla stagione precedente e un costo complessivo per i club che ha raggiunto 732,02 milioni di euro (+5%). Per quanto riguarda il costo, trend inverso per la Serie A, che ha speso poco più di 80 milioni contro i 99 del 2022/2023. Così riferisce l’Howden’s 2023/24 Men’s European Football Injury Index, il rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato dal broker globale Howden. Il Napoli e il Milan hanno subito il numero più alto di infortuni in Serie A (50), La Juventus ha registrato 45 infortuni, 26 in meno rispetto alla stagione 2022/23. Nel 2023/24 gli infortuni sono costati quasi la metà (10,16 milioni di euro) rispetto alla stagione precedente (19,34 milioni di euro). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella stagione 2023/2024 glisono saliti a quota 4.123 nei cinque principali campionati europei con un aumento del 4% rispetto alla stagione precedente e uncomplessivo per i club che ha raggiunto 732,02 milioni di euro (+5%). Per quanto riguarda il, trend inverso per laA, che ha speso poco più di 80 milioni contro i 99 del 2022/2023. Così riferisce l’’s 2023/24 Men’s European Football Injury Index, il rapporto suglinel calcio europeo maschile pubblicato dal broker globale. Il Napoli e il Milan hanno subito il numero più alto diinA (50), La Juventus ha registrato 45, 26 in meno rispetto alla stagione 2022/23. Nel 2023/24 glisono costati quasi la metà (10,16 milioni di euro) rispetto alla stagione precedente (19,34 milioni di euro).

