Il Rimini rende meglio in trasferta | È un caso ci rifaremo al ’Neri’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lì c’è cresciuto. Prima sugli spalti con la sciarpa al collo, poi in campo con la maglia amaranto addosso. Per Giacomo Parigi sicuramente quella con l’Arezzo di domenica scorsa non è stata una partita come le altre. L’attaccante del, aretino doc, quel punto che i biancorossi hanno conquistato contro la squadra della sua città se lo tiene strettissimo. "Nel primo tempo forse ha avuto più occasioni l’Arezzo di noi – dice – Sono stati un po’ più determinati. Ma nel secondo tempo, poi, siamo usciti bene, nonostante il campo non fosse il massimo per come siamo abituati noi a giocare". Tutto vero. Ed è proprio per questo che quel pareggio, alla fine, pare abbia fatto felici un po’ tutti.