Lapresse.it - Il ministro Giuli alla Buchmesse: “Tavolo con editori? Presto una data, vogliamo ripartire di slancio”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Fateci tornare a Roma, verificare un po’ di questioni relativelegge di bilancio e alle priorità e poi ci sarà a breve una“, per uncon gli. Lo ha detto ildella Cultura, Alessandro, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italiano2024. “Ilcon glic’è sempre stato, formale o informale. Si tratta semplicemente di rendere più preciso e se possibile più solenne il rapporto tra il ministero della Cultura e gli. Non mi sto inventando unche non c’è dobbiamo semplicemente accorciare le distanze. Ristabilire un ordine di priorità. Mettere a conoscenza il mondo dell’a di alcune idee che ha il Mic e ascoltare, renderle compatibili edi. Non partire ma ‘'”, ha detto ancora