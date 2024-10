Giornata rianimazione cardiopolmonare, giovani calciatori testimonial alla Camera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – I giovani calciatori, con alcune maglie di squadre di Serie A, sono i testimonial della Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, celebrata oggi alla Camera, con l’intervento di apertura del vicepresidente Giorgio Mulè. Le loro divise sono quelle dei team sostenitori della campagna di sensibilizzazione di Italian Resuscitation Council, che introdurrà le partite di serie A di domenica prossima, dai tabelloni degli stadi. “Il valore fondamentale per salvare vite con il defibrillatore è la formazione – ha sottolineato Mulè -. Grazie all’uso massivo dei defibrillatori si sono salvate migliaia di vite. Dobbiamo potenziare sempre più la cultura della prevenzione, in tutti i luoghi, soprattutto nei centri sportivi”. Tra i dati emersi relativi alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza. Lopinionista.it - Giornata rianimazione cardiopolmonare, giovani calciatori testimonial alla Camera Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA – I, con alcune maglie di squadre di Serie A, sono idellamondiale della, celebrata oggi, con l’intervento di apertura del vicepresidente Giorgio Mulè. Le loro divise sono quelle dei team sostenitori della campagna di sensibilizzazione di Italian Resuscitation Council, che introdurrà le partite di serie A di domenica prossima, dai tabelloni degli stadi. “Il valore fondamentale per salvare vite con il defibrillatore è la formazione – ha sottolineato Mulè -. Grazie all’uso massivo dei defibrillatori si sono salvate migliaia di vite. Dobbiamo potenziare sempre più la cultura della prevenzione, in tutti i luoghi, soprattutto nei centri sportivi”. Tra i dati emersi relatividiffusione della conoscenza e della consapevolezza.

