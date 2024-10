Giambona (Pd): "Empasse lavori d'aula documenta inconsistenza maggioranza Schifani" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Quello che sta accadendo con il disegno di legge enti locali rappresenta solo uno dei tanti segnali riguardo all’immobilismo e all’inconsistenza in cui il governo e la maggioranza Schifani versano rispetto a quelle che sono le esigenze e le emergenze da affrontare per la Sicilia. Ritengo che Messinatoday.it - Giambona (Pd): "Empasse lavori d'aula documenta inconsistenza maggioranza Schifani" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Quello che sta accadendo con il disegno di legge enti locali rappresenta solo uno dei tanti segnali riguardo all’immobilismo e all’in cui il governo e laversano rispetto a quelle che sono le esigenze e le emergenze da affrontare per la Sicilia. Ritengo che

Ddl enti locali - Giambona : “Su quote di genere nelle giunte comunali la maggioranza Schifani ascolti il Pd” - “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamenti che saranno presentati in aula per il Disegno di Legge sulla riforma degli enti locali siciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento. . (Messinatoday.it)

Maggioranza scricchiolante alla Regione : Schifani chiama a raccolta i suoi e torna il "sereno" - L'incontro, durato oltre quattro ore, "si è svolto - dice. . . Dopo settimane di tensioni e scontri più o meno pubblici, il presidente della Regione Renato Schifani ha chiamato a raccolta la sua maggioranza per un (primo) vertice necessario a fare il punto sull'attuazione del programma e non solo. (Agrigentonotizie.it)