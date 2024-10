Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il corpo era stato trovato il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel: il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo Il Fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne Sbircialanotizia.it - Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il corpo era stato trovato il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel: il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo Ilbritannico, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne - (Adnkronos) – Il fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sara ... (sardegnareporter.it)

Paul Lowe, il fotoreporter di guerra ucciso a coltellate nel bosco: il figlio sotto accusa - Il 61enne è stato premiato per la sua copertura dell'assedio di Sarajevo e per decine di altri lavori in aree di crisi e non solo. Secondo le autorità , il figlio 19enne sarebbe stato visto allontanars ... (today.it)

Paul Lowe fotoreporter di guerra ucciso a coltellate/ Il figlio 19enne sospettato dell’omicidio - Paul Lowe, famoso fotoreporter di guerra, è stato trovato senza vita in un bosco in California: il figlio 19enne sotto accusa per omicidio ... (ilsussidiario.net)