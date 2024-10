Fedez, nuovo amore per il rapper? “Storia seria, sono fidanzati ufficialmente”, il rumor (Di mercoledì 16 ottobre 2024) nuovo amore per Fedez? Stando quanto trapelato da Gabriele Parpiglia, il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, avrebbe festeggiato il compleanno un dolce compagnia e questa volta non si tratterebbe solo di un flirt. Ecco quanto aveva riportato ieri il giornalista su Twitter: NUOVA FIDANZATA PER Fedez. STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISSIMA COMPAGNIA. ALT. NON UNA RAGAZZA PIÙ GIOVANE MA UNA Storia seria, seria E RIPARTENZA IN amore TOTALE. LEI È MILANESE DOC. OTTIMA FAMIGLIA. DOMANI VI DIRÒ TUTTO. NUOVA FIDANZATA PER Fedez STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISISMA COMPAGNIA. ALT NON UNA RAGAZZA PIÙ GIOVANE MA UNA Storia seria , seria E RIPARTENZA IN amore TOTALE . LEI E’ MILANESE DOC. OTTIMA FAMIGLIA . DOMANI VI DIRÒ TUTTO. DIMENTICAVO : CITATE LA FONTE . Isaechia.it - Fedez, nuovo amore per il rapper? “Storia seria, sono fidanzati ufficialmente”, il rumor Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per? Stando quanto trapelato da Gabriele Parpiglia, il, fresco di separazione da Chiara Ferragni, avrebbe festeggiato il compleanno un dolce compagnia e questa volta non si tratterebbe solo di un flirt. Ecco quanto aveva riportato ieri il giornalista su Twitter: NUOVA FIDANZATA PER. STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISSIMA COMPAGNIA. ALT. NON UNA RAGAZZA PIÙ GIOVANE MA UNAE RIPARTENZA INTOTALE. LEI È MILANESE DOC. OTTIMA FAMIGLIA. DOMANI VI DIRÒ TUTTO. NUOVA FIDANZATA PERSTA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISISMA COMPAGNIA. ALT NON UNA RAGAZZA PIÙ GIOVANE MA UNAE RIPARTENZA INTOTALE . LEI E’ MILANESE DOC. OTTIMA FAMIGLIA . DOMANI VI DIRÒ TUTTO. DIMENTICAVO : CITATE LA FONTE .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez avrebbe ritrovato l’amore : chi è lei e cosa hanno fatto insieme - Lite in ospedale tra Chiara e Fedez? Spuntano dei testimoni Sono emersi dei dettagli clamorosi (se confermati) che riguardano i due ex coniugi: le ultime novità sulla vicenda Il silenzio di Fedez sui social e le voci riguardanti la sua nuova relazione continuano a far discutere. (Anticipazionitv.it)

Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore : “Storia seria - ottima famiglia” - Nella vita di Fedez c'è un nuovo amore? Secondo le indiscrezioni sembrerebbe di sì L'articolo Fedez avrebbe festeggiato il compleanno con un nuovo amore: “Storia seria, ottima famiglia” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Nuova fidanzata per Fedez : “Storia seria - amore totale” - Domani vi dirò tutto”. Gabriele Parpiglia poco fa ha fatto sapere che adesso Fedez avrebbe al suo fianco un’altra ragazza, ma questa volta sembra che tra i due ci sia vero amore: “Nuova fidanzata per Fedez. Ottima famiglia. Quando una coppia diventa un business si forzano le cose e si fanno scene. Alt… non una ragazza più giovane ma una storia seria , seria e ripartenza in amore totale. (Biccy.it)