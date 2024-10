È stato Putin. Le accuse di Skripal al leader russo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando il Novichok, l’agente nervino sviluppato in Unione Sovietica prima e in Russia poi, è arrivato nel Regno Unito i rapporti tra Londra e Mosca hanno iniziato a precipitare riflettendo un sentimento britannico diffuso – a livello popolare ma anche tra i vertici della sicurezza – che veniva schiacciato dagli ingenti flussi di rubli che raggiungevano la capitale inglese. C’è stato il tentato avvelenamento, proprio con il Novichok, di Sergej Skripal, ex funzionario dell’intelligence militare di Mosca, e della figlia Yulia Skripal, che era arrivata da Mosca per pagare del tempo con lui. I due sono stati trovati, il 4 marzo 2018, in stato di incoscienza su una panchina vicino a un centro commerciale di Salisbury. Formiche.net - È stato Putin. Le accuse di Skripal al leader russo Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando il Novichok, l’agente nervino sviluppato in Unione Sovietica prima e in Russia poi, è arrivato nel Regno Unito i rapporti tra Londra e Mosca hanno iniziato a precipitare riflettendo un sentimento britannico diffuso – a livello popolare ma anche tra i vertici della sicurezza – che veniva schiacciato dagli ingenti flussi di rubli che raggiungevano la capitale inglese. C’èil tentato avvelenamento, proprio con il Novichok, di Sergej, ex funzionario dell’intelligence militare di Mosca, e della figlia Yulia, che era arrivata da Mosca per pagare del tempo con lui. I due sono stati trovati, il 4 marzo 2018, indi incoscienza su una panchina vicino a un centro commerciale di Salisbury.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Compleanno di Putin - attacco hacker senza precedenti colpisce televisione di Stato russa - Secondo questa fonte, "negli uffici, la mattina del 7 ottobre, non c'era né Internet né la telefonia, e sembra che i dati siano stati cancellati dai server, compresi i backup". Nonostante l'entità dell'attacco, VGTRK ha subito precisato che i danni non sono stati gravi per quanto riguarda le operazioni essenziali. (Ilfogliettone.it)

Contestatore tira banconote false contro Orban al Parlamento europeo : "Hai venduto il Paese a Putin e Xi Jinping" - il premier : "Non siamo anti-Ue" - VIDEO - Un giovane contestatore si è lanciato contro il premier ungherese Viktor Orban al Parlamento europeo durante una conferenza stampa, tirandogli addosso delle banconote false e urlando. Il ragazzo è stato subito fermato e immobilizzato a terra dalla scorta di Orban. Contestatore tira banconote false c . (Ilgiornaleditalia.it)

Hacker all’assalto : la TV di stato russa in blackout nel giorno del compleanno di Putin - L’attacco alla VGTRK è solo l’ultimo esempio di come la guerra tra Russia e Ucraina non si limiti ai campi di battaglia fisici, ma si estenda anche al cyberspazio. Già nel 2022, diversi media russi, tra cui RBC, Izvestia e TASS, erano stati presi di mira da attacchi simili. Questo modus operandi, mantenere il silenzio ufficiale, è coerente con altre operazioni simili condotte da gruppi legati ... (Panorama.it)