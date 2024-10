Disperso nei boschi mentre cerca funghi, 72enne ritrovato dopo una caduta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri pomeriggio un 72enne residente a Modena si è recato insieme alla moglie nella zona del Santuario di Monticello nel territorio di Pievepelago, con l'obiettivo di cercare funghi in una zona rinomata per questo motivo. Parcheggiata la loro autovettura nei pressi del santuario, la moglie ha Modenatoday.it - Disperso nei boschi mentre cerca funghi, 72enne ritrovato dopo una caduta Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri pomeriggio unresidente a Modena si è recato insieme alla moglie nella zona del Santuario di Monticello nel territorio di Pievepelago, con l'obiettivo direin una zona rinomata per questo motivo. Parcheggiata la loro autovettura nei pressi del santuario, la moglie ha

