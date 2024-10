Diddy rompe il silenzio a un mese dall’arresto, il primo post sui social dopo le accuse (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sean "Diddy" Combs ha rotto il suo silenzio social dopo l'arresto a New York lo scorso 16 settembre per traffico sessuale, violenza, stupro e favoreggiamento alla prostituzione: il post su Instagram. Fanpage.it - Diddy rompe il silenzio a un mese dall’arresto, il primo post sui social dopo le accuse Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sean "" Combs ha rotto il suol'arresto a New York lo scorso 16 settembre per traffico sessuale, violenza, stupro e favoreggiamento alla prostituzione: ilsu Instagram.

Lo scontro tra Renzi e Conte si sposta in Emilia Romagna ma Schlein sceglie il silenzio - I due leader di partito non hanno intenzione di collaborare e sono ora in guerra su chi debba rimanere a sostegno di De Pascale alle Regionali dell'Emilia Romagna e chi invece debba abbandonare la coalizione. . lein non entra nel merito e prosegue con il suo programma per creare un'agenda politica. (Ildifforme.it)

I post sui social - l'Ucraina - l'arresto in silenzio : chi è l'uomo che voleva uccidere Donald Trump - Si tratta di Ryan Routh, 58enne del North Carolina, passato dal sostegno a Trump a quello per Biden e Harris. Sui social, il delirio di una presunta mediazione per inviare afghani a combattere in Ucraina. (Ilgiornale.it)

Sangiuliano - l’ordine del silenzio a destra. La censura pure all’Opinione delle libertà : “Sul mio pezzo direttore ha posto il veto”. Eccolo - E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi”). Lo stesso voleva fare Frau, in 4. E’ la stessa cosa che succede nei giornaloni di aera che lo difendono ad ogni costo o passano sotto silenzio gli aspetti realmente deteriori della vicenda che sono politici e culturali. (Ilfattoquotidiano.it)