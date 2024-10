Dilei.it - Da Citadel: Diana a Lidia Poët, ottobre è il mese di Matilda De Angelis

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una bellezza disarmante e un talento versatile sono gli ingredienti che rendonoDeuna delle attrici più amate e richieste del momento. L’attrice bolognese, dopo aver lavorato in diverse produzioni cinematografiche, è entrata nel mondo della serialità ottenendo grande successo e brillando più che mai a2024,che segna il suo ritorno sulle piattaforme con due produzioni attesissime:e la seconda stagione de La legge diDe: una star camaleontica Per presentareDenon servono parole: classe 1995, ha esordito nel mondo del cinema nel 2016 con il film Veloce come il vento e, da quel momento, la sua carriera è stata in costante ascesa grazie a ruoli di grande spessore in film italiani firmati da registi come Sydney Sibilia e Sergio Castellitto.