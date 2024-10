Quotidiano.net - Contrastare il cybercrime. Ecco i consigli da seguire

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilè in aumento in Italia e, con esso, lo sono anche i costi associati a questi attacchi informatici. Per tale motivo, è fondamentale adottare misure efficaci finalizzate a prevenire tali offensive. Un recente rapporto del Clusit ha evidenziato come l’81% di esse abbia avuto una gravità elevata o addirittura critica, causando importanti perdite economiche e danni reputazionali non trascurabili alle organizzazioni colpite. Il settore più bersagliato è stato quello governativo-militare, seguito da quello manifatturiero e da quello sanitario, mentre il malware è stato lo strumento più utilizzato dagli, anche se sono in crescita gli attacchi DDoS. Tutto ciò è reso particolarmente semplice dalle strategie difensive inadeguate, dai fattori geopolitici (come i conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese) e l'aumento della digitalizzazione.