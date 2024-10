Gaeta.it - Citadel: Diana conquista il pubblico globale, stabilendo record su Prime Video

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il fenomeno disi è manifestato in modo travolgente sin dal suo lancio su. Con protagonisti come Matilda De Angelis, la serie ha raggiunto risultati senza precedenti, facendosi strada nelle classifiche di visualizzazione in diversi paesi. Questo successo non è solo un trionfo per la produzione italiana, ma segna anche un passo significativo nella creazione di contenuti locali che risuonano su scala internazionale. L'attrattiva della serie va ben oltre la sua trama avvincente, abbracciando anche la bellezza delle storie raccontate da narratori locali di talento.e il suo impattoLa serieha raggiunto un riconoscimento immediato non solo in Italia, ma anche in mercati chiave come Stati Uniti e Regno Unito.