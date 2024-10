Davidemaggio.it - Casa a Prima Vista: tutte le nuove puntate miste Roma-Milano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa edizione di, oltreché per gli ascolti record, sarà ricordata per lo “scambismo” degli agenti immobiliari o, per dirla alla maniera delle serie tv, per i “crossover” tra le versioni milanesi ene che hanno altresì favorito le incursioni in nuovi angoli della Penisola. Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu si sono incontrati/scontrati più volte e, possiamo anticiparvi, continueranno a farlo nel corso di questa edizione. Il calendario dei crossover diVenerdì 18 ottobre, Gianluca sarà protagonista di una nuova trasferta nella Capitale sfidando Nadia e Blasco. Corrado, nel frattempo, è volato a Bergamo per la “puntata mista” di lunedì 21 ottobre che lo vedrà contrapposto a Ida e Mariana.