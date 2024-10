Cadoneghe, fissata la prima udienza del processo sul caso autovelox: imputato agente della Polizia Locale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà processato il vigile che lavorava con il comandante Giampietro Moro, deceduto a causa di gravi problemi di salute all'età di 64 anni. E' lui l'unico imputato rimasto a dover rispondere di quanto avvenuto due estati fa a Cadoneghe.La pioggia di mutle causate dall'autovelox posto sulla Padovaoggi.it - Cadoneghe, fissata la prima udienza del processo sul caso autovelox: imputato agente della Polizia Locale Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà processato il vigile che lavorava con il comandante Giampietro Moro, deceduto a causa di gravi problemi di salute all'età di 64 anni. E' lui l'unicorimasto a dover rispondere di quanto avvenuto due estati fa a.La pioggia di mutle causate dall'posto sulla

