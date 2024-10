Berlinguer e il suo tempo: il nuovo film di Andrea Segre sulla figura chiave della politica italiana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il film “Berlinguer. La grande ambizione“, diretto da Andrea Segre, si propone di esplorare la figura di Enrico Berlinguer, Segretario del Partito Comunista Italiano che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storia politica d’Italia e in Europa. A distanza di pochi anni dalla morte di Salvador Allende nel 1973 e di Aldo Moro nel 1978, il film mira a ricostruire un’epoca di grande fervore ideologico, in un contesto in cui le ideologie stesse avevano ancora un peso significativo. Il docufilm sarà proiettato per la prima volta durante la 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma, prima di arrivare nelle sale il 31 ottobre, distribuito da Lucky Red. La rappresentazione di Enrico Berlinguer La performance di Elio Germono nei panni di Berlinguer è al centro dell’opera. Gaeta.it - Berlinguer e il suo tempo: il nuovo film di Andrea Segre sulla figura chiave della politica italiana Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il. La grande ambizione“, diretto da, si propone di esplorare ladi Enricotario del Partito Comunista Italiano che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storiad’Italia e in Europa. A distanza di pochi anni dalla morte di Salvador Allende nel 1973 e di Aldo Moro nel 1978, ilmira a ricostruire un’epoca di grande fervore ideologico, in un contesto in cui le ideologie stesse avevano ancora un peso significativo. Il docusarà proiettato per la prima volta durante la 19ª edizioneFesta del Cinema di Roma, prima di arrivare nelle sale il 31 ottobre, distribuito da Lucky Red. La rappresentazione di EnricoLa performance di Elio Germono nei panni diè al centro dell’opera.

Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival - Arezzo, 9 ottobre 2024 – Si apre con un omaggio a Enrico Berlinguer, a 40 anni dalla sua scomparsa, con la proiezione di “Arrivederci Berlinguer!” di Michele Mellara e Alessandro Rossi la terza giornata di ValdarnoCinema Film Festival, in programma giovedì 10 ottobre alle 21 presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). (Lanazione.it)

Berlinguer. La grande ambizione - ecco il trailer del film di Andrea Segre con Elio Germano - Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di ... (Spettacolo.eu)

Berlinguer. La grande ambizione - il trailer del film - . Il film è una produzione Vivo film e Jolefilm con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula (Belgio) e Agitprop (Bulgaria) con le musiche originali di Iosonouncane e arriverà nelle sale il prossimo 31 ottobre distribuito da Lucky Red. ANTONIO GRAMSCI Fondatore del Partito Comunista Italiano Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, ... (Cinefilos.it)