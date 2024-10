Arrestati due spacciatori a Roma con quasi cinque chili di cocaina: il blitz della polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti operazioni della polizia nella capitale hanno portato all’arresto di due uomini accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto un’ingente quantità di cocaina nascosta nell’auto degli Arrestati, intervento che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio. Il fatto è avvenuto nei pressi di Montespaccato, mentre i due uomini di 27 e 46 anni, a bordo di un veicolo proveniente dal litorale pontino, si apprestavano a effettuare delle consegne. L’intervento della polizia nel litorale pontino Il servizio di controllo operato dal II Distretto Salario-Parioli è scaturito da informazioni ritenute attendibili riguardo a una consegna di droga programmata per la zona di Montespaccato. Gaeta.it - Arrestati due spacciatori a Roma con quasi cinque chili di cocaina: il blitz della polizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti operazioninella capitale hanno portato all’arresto di due uomini accusati di traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno scoperto un’ingente quantità dinascosta nell’auto degli, intervento che evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio. Il fatto è avvenuto nei pressi di Montespaccato, mentre i due uomini di 27 e 46 anni, a bordo di un veicolo proveniente dal litorale pontino, si apprestavano a effettuare delle consegne. L’interventonel litorale pontino Il servizio di controllo operato dal II Distretto Salario-Parioli è scaturito da informazioni ritenute attendibili riguardo a una consegna di droga programmata per la zona di Montespaccato.

