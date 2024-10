America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-5 e 6, tv, programma, streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) oggi mercoledì 16 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quarta giornata della America’s Cup. Prosegue l’avventura nelle acque di Barcellona, dove Team New Zealand e Ineos Britannia torneranno in scena per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi conducono la serie con un perentorio 4-0 e sono a tre successi dalla difesa del titolo, per il momento hanno dimostrato una netta superiorità e hanno tutte le carte in regola per rifilare il cappotto ai britannici. Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali. L’equipaggio di Ben Ainslie è apparso inerme al cospetto dell’abilità di manovra della corazzata oceanica, anche partendo meglio non è riuscito a evitare il sorpasso e la prova di forza degli avversari. Oasport.it - America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-5 e 6, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)mercoledì 16 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quarta giornata dellaCup. Prosegue l’avventura nelle acque di Barcellona, dove Team NewBritannia torneranno in scena per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. I Kiwi conducono la serie con un perentorio 4-0 e sono a tre successi dalla difesa del titolo, per il momento hanno dimostrato una netta superiorità e hanno tutte le carte in regola per rifilare il cappotto ai britannici. Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali. L’equipaggio di Ben Ainslie è apparso inerme al cospetto dell’abilità di manovra della corazzata oceanica, anche partendo meglio non è riuscito a evitare il sorpasso e la prova di forza degli avversari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei ‘kiwi’. Intanto Luna Rossa ha festeggiato, nella giornata di ieri, un traguardo storico conquistando la prima America’s Cup femminile. The post America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 appeared first on seriea24. (Seriea24.it)

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - (Adnkronos) – New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell'America's Cup oggi 14 ottobre e si porta in… L'articolo America’s Cup, New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - Nonostante una partenza pari i britannici non sono riusciti a scalfire lo strapotere dei 'kiwi'. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ... (Webmagazine24.it)