America's Cup 2024, Britannia in rimonta su Emirates: è 4-2 a Barcellona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Barcellona, 16 ottobre 2024 – Arriva una grande rimonta da parte di Ineos Britannia, su Emirates New Zealand, nella Fase Finale della Coppa America di Vela. I neozelandesi erano avanti di due quattro punti e ora gli inglesi stanno a meno due. Nelle regate di oggi, in programma, Britannia ha realizzato due vittorie e ora il tabellone generale porta il risultato di 4-2. Nel mare antistante il Porto di Barcellona la sfida è tutta aperta. Foto Ian Roman – America's Cup da americascup.com

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia riapre tutto - 2-4! Ben Ainslie scatenato - New Zealand ora trema - Ora sul campo di regata ci sono più di 10 nodi medi. E’ previsto inoltre un aumento nelle prossime ore, non dovrebbero esserci problemi in vista di race-6. 14:51 New Zealand invece analizzerà l’errore che ha causato la sconfitta nel match race precedente. Ineos tuttavia ora non può dormire sogni tranquillissimi. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos Britannia fa sul serio! E’ in testa anche in gara-6! New Zealand insegue - 15:12 Saranno 8 stavolta i lati da navigare, dalla lunghezza iniziale di 1. Ci si aspettava un aumento del vento, ma le condizioni saranno leggermente migliori rispetto a quelle in cui le due imbarcazioni hanno gareggiato nei primi 4 match race. 14:16 Entra nel primo cancello Ineos Britannia, che completa il lato iniziale di bolina iniziando quello di poppa. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand per il 6-0 - Ineos Britannia per riaprire tutto - 10. Race-5 e race-6 della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizieranno alle 14. Velocità, precisione e saggezza inarrivabili stanno dirigendo gli oceanici verso un nuovo trionfo in quel di Barcellona. Guidati dalla sapienza tattica e tecnica di Nathan Outteridge e Peter Burling i detentori del titolo non hanno finora sbagliato nulla, impedendo ai rivali di ... (Oasport.it)