Amazon lancia il primo Kindle a colori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - La fine di un'epoca in bianco e nero? È quelo che si stano chiedendo molti utentidopo l'annuncio del lancio dele-reader con il display a, disponibile nella nuova gamma dei. Il colosso americano ha spiegato di aver progettato ilColorsoft Signature Edition per offrire "intensi, simili a quelli della carta" ai lettori. Uno degli obiettivi è quello di far sì che questi ultimi possano vedere copertine di libri, immagini, fumetti e graphic novel come gli autori originali le abbiano pensate e realizzate. In più si potranno anche evidenziare i passaggi con pennarelli colorati anziché con il solito 'evidenziatore digitale' grigio. Ildi ultima generazione promette un contrasto elevato, un'alta risoluzione e un'alta nitidezza: l'obiettivo è fornire un'immagine ao una pagina in bianco e nero come migliore esperienza possibile.