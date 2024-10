Sport.quotidiano.net - All’andata ha vinto l’Osimana. Matelica, la carica dell’allenatore Santoni: "Attesi da un avversario in grande forma»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Affrontiamo la partita con il massimo impegno cercando di fare una gara seria per onorare al meglio la coppa Italia, un torneo al quale teniamo". Sono le parole di Giuseppe, allenatore del, alla vigilia della gara di ritorno dei quarti contro, in programma oggi alle 15.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" di. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore degli osimani. "Nelle ultime settimane – spiega il tecnico – abbiamo avuto qualche problema di organico e penso che stiamo raccogliendo meno di quanto seminato". Il riferimento diva indirizzato sia al match interno con la Maceratese sia all’incontro in casa del Monturano.