A 16 anni già rapinatore di uffici postali: due colpi tra Napoli e Caserta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il volto coperto da una mascherina Ffp2, il cappellino e i guanti. Così, con un complice, ha assaltato due uffici postali, uno a Cesa e un altro a Crispano, rispettivamente in provincia di Caserta e Napoli, e ha minacciato i dipendenti e il personale con un taglierino. I carabinieri si sono messi Napolitoday.it - A 16 anni già rapinatore di uffici postali: due colpi tra Napoli e Caserta Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il volto coperto da una mascherina Ffp2, il cappellino e i guanti. Così, con un complice, ha assaltato due, uno a Cesa e un altro a Crispano, rispettivamente in provincia di, e ha minacciato i dipendenti e il personale con un taglierino. I carabinieri si sono messi

