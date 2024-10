Yuasa Battery, la strada per ora è in salita (Di martedì 15 ottobre 2024) La sconfitta maturata contro la Rana Verona ha indubbiamente lasciato l’amaro in bocca in casa Yuasa Battery per quanto accaduto sia nel pregara che nello sviluppo della stessa. Che sarebbe stata una gara dal coefficiente di difficoltà decisamente elevato a Grottazzolina lo sapevano bene ma diciamo che in questo momento la dea bendata non è alleata di coach Ortenzi e dei suoi ragazzi. Già alla prese con l’infortunio di Fedrizzi per un problema alla caviglia, proprio nel riscaldamento pre gara è arrivata la tegola legata all’infortunio del bomber principe, ovvero di Dusan Petkovic per un problema agli addominali che gli ha impedito di scendere in campo. Un duro colpo nell’economica di squadra che ha cambiato gli equilibri anche se il giovane opposto Gabrijel Cvanciger ha saputo rispondere presente con 11 punti a referto. Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery, la strada per ora è in salita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La sconfitta maturata contro la Rana Verona ha indubbiamente lasciato l’amaro in bocca in casaper quanto accaduto sia nel pregara che nello sviluppo della stessa. Che sarebbe stata una gara dal coefficiente di difficoltà decisamente elevato a Grottazzolina lo sapevano bene ma diciamo che in questo momento la dea bendata non è alleata di coach Ortenzi e dei suoi ragazzi. Già alla prese con l’infortunio di Fedrizzi per un problema alla caviglia, proprio nel riscaldamento pre gara è arrivata la tegola legata all’infortunio del bomber principe, ovvero di Dusan Petkovic per un problema agli addominali che gli ha impedito di scendere in campo. Un duro colpo nell’economica di squadra che ha cambiato gli equilibri anche se il giovane opposto Gabrijel Cvanciger ha saputo rispondere presente con 11 punti a referto.

La Yuasa Battery cerca la prima storica vittoria - I tifosi potranno recarsi al Palas per acquistare i biglietti venerdi dalle 16,30 alle ore 20 e sabato dalle ore 10 alle 13. E’ ancora possibile infatti sottoscrivere il proprio abbonamento e per farlo sono a disposizione le medesime modalità di acquisto biglietti. L’attesa è tanta in tutto l’ambiente perché l’obiettivo è quello di muovere la classifica e centrare il primo storico pieno nella ... (Ilrestodelcarlino.it)

Yuasa Battery - campagna abbonamenti riaperta - com, con la possibilità di scegliere il posto e la tipologia ma c’è anche la possibilità di recarsi fisicamente in una delle ricevitorie autorizzate di vivaticket presenti in tutta Italia, di cui cinque presenti nel fermano. 162 dell’esordio in Superlega non sono passati inosservati. Poi la prossima settimana l’apertura del botteghino sarà garantita nella giornata di martedì al Palasport di ... (Ilrestodelcarlino.it)

Yuasa Battery - i numeri fanno ben sperare - Di squadra la Yuasa è stata la migliore negli attacchi vincenti con una percentuale del 58,7% meglio di qualunque altra squadra in questo primo turno di campionato. Prendere di buono quanto fatto all’esordio casalingo ma già la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica alle 18 nel tempio del volley a Modena contro una delle regine della pallavolo italiana. (Ilrestodelcarlino.it)