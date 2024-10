Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, da Fikayo Tomori a Tijjani Reijnders: quanti cambi per Fonseca

(Di martedì 15 ottobre 2024), Paulosi prepara a diversial rientro dalla sosta:e non solo. Le novità Ilsi prepara al rientro dalla sosta per le Nazionali e la formazione di Paulose la vedrà contro l’a San Siro. Per l’occasione il tecnico portoghese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe optando per diversi. Non soloe Tammy Abraham – che dovrebbero sedersi in panchina per il comportamento di Firenze – anchesembra destinato a riposare. Il centrocampista olandese è, infatti, chiamato a dare delle risposte, mapotrebbe concedergli una gara di stop. Ecco che, quindi, contro la squadra friulana, Ruben Loftus-Cheek si candida per una maglia da titolare, dopo essere rimastoello durante la sosta Nazionali e aver recuperato dai problemi fisici.