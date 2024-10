Thesocialpost.it - Uomo investito e ucciso da un treno: ritardi e cancellazioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia a Moncalieri, vicino Torino, dove unè statoda un. L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 15 ottobre, intorno alle 8. La vittima non è stata ancora identificata. Secondo quanto si è appreso finora, sarebbe caduta sui binari ferroviari, all’altezza del binario 2, venendo travolta dal convoglio che arrivava da Trofarello.Leggi anche: Persona travolta e uccisa da un: circolazione bloccata tra Napoli e Cancello Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono arrivati anche i Carabinieri di Nichelino che ora dovranno indagare sulle cause e sulla dinamica di quanto avvenuto. Dove è stata sospesa la circolazione Intanto, come riporta il sito di Trenitalia, sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione risulta al momento sospesa.