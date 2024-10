Università di Pisa, al professor Aldo Frediani la medaglia “Gabrielli” dell'Aidaa (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 - In occasione del Congresso Icas (International Council of Aeronautical Sciences) tenutosi a Firenze dal 9 al 12 settembre 2024, è stata conferita al professor Aldo Frediani la medaglia “Gabrielli”, il premio istituito dalla Aidaa, Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, in riconoscimento di eccezionali e straordinari risultati scientifici raggiunti nel campo delle scienze aerospaziali. Lanazione.it - Università di Pisa, al professor Aldo Frediani la medaglia “Gabrielli” dell'Aidaa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - In occasione del Congresso Icas (International Council of Aeronautical Sciences) tenutosi a Firenze dal 9 al 12 settembre 2024, è stata conferita alla”, il premio istituito dalla, Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, in riconoscimento di eccezionali e straordinari risultati scientifici raggiunti nel campoe scienze aerospaziali.

