Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ucraina deve mandare i ragazzi in guerra contro la Russia. Il pressing degli Stati Uniti su Kiev aumenta, secondo le news e le informazioni diffuse da Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. "Posso confermare: poltici americani di entrambi i partiti stanno esercitando pressioni sul presidente Zelensky sulla questione relativa all'assenza di una Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'deve mandare iincontro la Russia. Ildegli Stati Uniti su Kiev aumenta, secondo le news e le informazioni diffuse da Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr. "Posso confermare: poltici americani di entrambi i partiti stanno esercitando pressioni sul presidentesulla questione relativa all'assenza di unaUsa su: inL'Identità.

