Truffa a due anziani ad Arezzo, inseguiti e presi in Ciociaria (Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Due Truffatori che avevano scelto anziani come vittime sono stati arrestati dalla polizia autostradale di Cassino al termine di un movimentato inseguimento durante il quale i due fuggiaschi hanno abbattuto la barriera del casello autostradale di Cassino, speronato una Volante e proseguito a piedi la fuga.La coppia viaggiava su una Fiat 500X alla quale la Stradale ha intimato l'alt dopo avere ricevuto una segnalazione dai carabinieri di Arezzo che avevano appena ricevuto una denuncia per Truffa ad un anziano. Anche stavolta i due giovani avevano utilizzato la tecnica del finto incidente: un uomo qualificatosi come carabiniere ha telefonato ad un'anziana signora informandola che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente per cui occorreva pagare una somma di 4.000 euro a garanzia.

