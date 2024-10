Tiro a volo: Silvana Stanco ed Erica Sessa brillano dopo i primi 75 piatttelli del trap alle Finali di Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Un grande inizio per l’Italia del Tiro a volo in quel di Nuova Delhi, capitale dell’India che ospita in questi giorni le Finali di Coppa del Mondo 2024. dopo i primi 75 piattelli infatti Silvana Stanco ed Erica Sessa si sono piazzate rispettivamente al primo e al secondo posto nelle qualificazioni del trap, gettando le basi per l’ingresso in finale. La medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 è stata l’unica del lotto a compiere un percorso netto, rompendo tutti e 75 i piattelli. Leggermente più fallosa invece Sessa, la quale dopo un 25/25 ha mancato due colpi nella seconda serie ed uno nella terza, fermandosi così a 72/75. Sotto la soglia dei 70 tiri il resto delle partecipanti. Sono infatti ben quattro le tiratrici rimaste ferme a quota 69/75. Oasport.it - Tiro a volo: Silvana Stanco ed Erica Sessa brillano dopo i primi 75 piatttelli del trap alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un grande inizio per l’Italia delin quel di Nuova Delhi, capitale dell’India che ospita in questi giorni ledidel2024.75 piattelli infattiedsi sono piazzate rispettivamente al primo e al secondo posto nelle qualificazioni del, gettando le basi per l’ingresso in finale. La medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024 è stata l’unica del lotto a compiere un percorso netto, rompendo tutti e 75 i piattelli. Leggermente più fallosa invece, la qualeun 25/25 ha mancato due colpi nella seconda serie ed uno nella terza, fermandosi così a 72/75. Sotto la soglia dei 70 tiri il resto delle partecipanti. Sono infatti ben quattro le tiratrici rimaste ferme a quota 69/75.

Tiro a volo - Bacosi seconda e Maruzzo quarta dopo 75 piattelli dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo - Alle sue spalle due atlete condividono la piazza d’onore, ovvero l’indiana Ganemat Sekhon e l’azzurra Diana Bacosi, appaiate a quota 74/75. Decima la kazaka Assem Orynbay con 68/75, infine chiude la classifica la qatariota Reem Al Sharshani con 63/75. Un terzetto, con lo score di 73/75, condivide la quarta posizione, composto dall’azzurra Martina Maruzzo, dalla statunitense Dania Jo Vizzi e ... (Oasport.it)

Tiro a volo - al via le Finali di Nuova Dehli. Fari puntati su Diana Bacosi - Stanco cerca il bis - A questi si aggiunge anche Martina Maruzzo, comportatasi in maniera egregia negli scorsi mesi. Inutile dire che i fari saranno puntati sulla Campionissima Diana Bacosi che, dopo il meraviglioso oro ottenuto a Parigi 2024 nella gara a squadre miste, sogna di conquistare il primo oro in una finale, risultato mai raggiunto il carriera malgrado i due podi di Abu Dhabi (terzo posto, 2013) e appunto ... (Oasport.it)

Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo - l’Italia in gara a Nuova Delhi : obiettivo Sfera di Cristallo - 30-13. 30) Qualificazioni trap femminile 50 piattelli (ore 05. 30-13. 30) Qualificazioni trap femminile 75 piattelli (ore 05. it *orari italiani Martedì 15 ottobre Qualificazioni skeet femminile 75 piattelli (ore 05. 00) Finale skeet maschile con eventuali Cassandro e Rossetti (ore 07. it è su GOOGLE NEWS. (Ilfaroonline.it)