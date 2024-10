Tiro a segno, Huang Yuting trionfa nella carabina 10 m femminile alle finali di Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Si aprono nel segno di Huang Yuting le finali della Coppa del Mondo di Tiro a segno, rassegna partita quest’oggi al poligono di Nuova Dehli (India). Ottima prova per la cinese che chiude la stagione con un successo a suon di record dopo l’argento di Parigi 2024 trionfando nella carabina 10 m femminile ad aria compressa. L’asiatica infatti dopo la terza piazza delle qualifiche ha dominato la gara finale ottenendo un totale di 254.5, guadagnando così il nuovo record mondiale (nonché record junior) e battendo nel vis-a-vìs la padrona di casa Sonam Uttam Maskar, seconda con 252.9. Terzo posto poi per la transalpina Oceanne Muller, la quale ha totalizzato 231.1 precedendo la sudcoreana Eunji Kwon, quarta con 209.9 davanti all’altra cinese in lizza, Jiayu Han, quinta con 188.5. Completano il quadro l’indiana Tilottama Sien, sesta con 167. Oasport.it - Tiro a segno, Huang Yuting trionfa nella carabina 10 m femminile alle finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si aprono neldiledelladeldi, rassegna partita quest’oggi al poligono di Nuova Dehli (India). Ottima prova per la cinese che chiude la stagione con un successo a suon di record dopo l’argento di Parigi 2024ndo10 mad aria compressa. L’asiatica infatti dopo la terza piazza delle qualifiche ha dominato la gara finale ottenendo un totale di 254.5, guadagnando così il nuovo record mondiale (nonché record junior) e battendo nel vis-a-vìs la padrona di casa Sonam Uttam Maskar, seconda con 252.9. Terzo posto poi per la transalpina Oceanne Muller, la quale ha totalizzato 231.1 precedendo la sudcoreana Eunji Kwon, quarta con 209.9 davanti all’altra cinese in lizza, Jiayu Han, quinta con 188.5. Completano il quadro l’indiana Tilottama Sien, sesta con 167.

Tiro a segno - quattro azzurri in gara alle Finali di Coppa del Mondo di Nuova Delhi - Arriviamo a queste Finali di Coppa del Mondo con la consapevolezza di poter essere protagonisti sia nei concorsi di carabina che di pistola“. Sin dai primi mesi dell’anno abbiamo lavorato nella direzione corretta, conquistando prima un buonissimo numero di carte olimpiche in poche settimane e poi tornando da Parigi con due medaglie e quattro atleti finalisti. (Oasport.it)

Tiro a segno. Coppa del Mondo : . Maldini vola in India - Oltre ai due tiratori con la pistola, la nazionale sarà completata da Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa dai 10 metri e Massimo Spinella, nel contest di pistola automatica. Ancora Federico Nilo Maldini (nella foto) sugli scudi. Il carabiniere di 23 anni, nato e cresciuto nel poligono di via Agucchi – abita a Borgo Panigale – dopo aver vinto l’argento ai Giochi di Parigi 2024 ... (Sport.quotidiano.net)

Tiro a segno - il DT Ussorio prima delle finali di Coppa del Mondo “Vogliamo chiudere in bellezza” - Stiamo parlando delle Finali di Coppa del Mondo, quest’anno in scena in India, precisamente in quel di Nuova Dehli. Ussorio ha poi voluto rimarcare la competitività della squadra azzurra : “Arriviamo a queste finali di Coppa del Mondo con la consapevolezza di poter essere protagonisti sia nei concorsi di carabina che di pistola”. (Oasport.it)