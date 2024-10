Tira sassate in stazione, arrestato dai carabinieri (Di martedì 15 ottobre 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 15 ottobre 2024 – Un testimone lo ha visto lanciare pietre contro le paratie in vetro della stazione di Santo Stefano Magra, lui invece nega con decisione ogni accusa. Saranno le immagini delle telecamere della stazione e fare piena chiarezza sull’episodio avvenuto l’altra sera, che ha portato all’arresto di un 32enne senegalese domiciliato a Massa. A dare l’allarme intorno alle 22 è stato un viaggiatore in attesa del treno, ha chiamato i carabinieri sostenendo di aver visto il 32enne straniero intento a lanciare grosse pietre contro le paratie in vetro fra i binari, i vetri delle scale, la sala di attesa e le bacheche con gli orari dei treni. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri di Sarzana, ma al loro arrivo i militari hanno trovato il giovane pronto percercare un giaciglio dove mettersi a dormire sul marciapiede. Lanazione.it - Tira sassate in stazione, arrestato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Santo Stefano Magra (La Spezia), 15 ottobre 2024 – Un testimone lo ha visto lanciare pietre contro le paratie in vetro delladi Santo Stefano Magra, lui invece nega con decisione ogni accusa. Saranno le immagini delle telecamere dellae fare piena chiarezza sull’episodio avvenuto l’altra sera, che ha portato all’arresto di un 32enne senegalese domiciliato a Massa. A dare l’allarme intorno alle 22 è stato un viaggiatore in attesa del treno, ha chiamato isostenendo di aver visto il 32enne straniero intento a lanciare grosse pietre contro le paratie in vetro fra i binari, i vetri delle scale, la sala di attesa e le bacheche con gli orari dei treni. Sul posto si è portata una pattuglia deidi Sarzana, ma al loro arrivo i militari hanno trovato il giovane pronto percercare un giaciglio dove mettersi a dormire sul marciapiede.

