Temptation Island 2024, la single Saretta rifiuta Antonio e lascia il programma. Titty chiede il falò di confronto | Video Witty Tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena nella sesta puntata di Temptation Island 2024 nella conoscenza tra Antonio e Saretta. Il giovane ha chiesto alla tentatrice di trascorrere un weekend fuori ma lei ha rifiutato spiegando di non volerlo illudere. Poi ha fatto le valigie e ha spiegato ad Antonio di volere solo amicizia da lui. Antonio è rimasto senza parole e le ha detto che voleva conoscerla fuori dal programma. Titty, guardando quelle immagini, ci ha riflettuto per qualche ora e ha chiesto, per la seconda volta, il falò di confronto anticipato. Ecco il Video Witty Tv. Superguidatv.it - Temptation Island 2024, la single Saretta rifiuta Antonio e lascia il programma. Titty chiede il falò di confronto | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Colpo di scena nella sesta puntata dinella conoscenza tra. Il giovane ha chiesto alla tentatrice di trascorrere un weekend fuori ma lei hato spiegando di non volerlo illudere. Poi ha fatto le valigie e ha spiegato addi volere solo amicizia da lui.è rimasto senza parole e le ha detto che voleva conoscerla fuori dal, guardando quelle immagini, ci ha riflettuto per qualche ora e ha chiesto, per la seconda volta, ildianticipato. Ecco ilTv.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island 2024 - Mirco esce con la tentatrice Alessia : “Grazie per il percorso” | Video Witty Tv - I due hanno trascorso un weekend fuori e hanno passato del tempo insieme di sera inconsapevoli di essere ripresi dalle telecamere nascoste. Ecco il video Witty Tv. . Dopo il confronto è andato da Alessia e le ha detto grazie per i giorni trascorsi insieme. Poi al falò di confronto, il giovane ha detto alla sua fidanzata di provare ancora per lei ma preferire uscire dal programma da solo. (Superguidatv.it)

Temptation Island - Mirco decide di uscire senza Giulia - Durante il falò di confronto anticipato, Mirco prende la difficile decisione di lasciare Temptation Island senza la fidanzata Giulia L'articolo Temptation Island, Mirco decide di uscire senza Giulia proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Temptation Island - falò di confronto tra Mirco e Giulia : ecco come è andata - Più volte i due si sono ritrovati a discutere e ad allontarsi per incomprensioni. Già nella scorsa puntata Giulia aveva chiesto il confronto anticipato al fidanzato, ma lui si è rifiutato volendo prolungare l’esperienza nel villaggio. “Hai fatto da solo, non darmi tutti i meriti”, ha replicato la tenatrice, abbracciando Mirco. (Dailyshowmagazine.com)