Tafferugli davanti Alcar-Uno Reati prescritti 86 assoluzioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tutti assolti per prescrizione, ad eccezione di tre posizioni, rinviate a gennaio 2025: quando anche per i tre imputati, accusati di resistenza, maturerà la prescrizione. Si è chiuso così, ieri, il max i processo per le protesteai cancelli della-Uno, azienda del settore Carni di Castelnuovo Rangone al centro di picchetti ed interruzioni del transito dei mezzi, oltre a scontri tra lavoratori e forze dell’ordine tra il 2015 ed il 2017. In tutto erano ben 86 gli imputati: lavoratori iscritti al sindacato intercategoriale ‘Si Cobas’ accusati di manifestazione non autorizzata, resistenza, interruzione di pubblico servizio e violenza privata. Le manifestazioni avevano preso il via a seguito delle condizioni di lavoro in due cooperative in appalto allaUno.