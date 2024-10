Cityrumors.it - Superenalotto, c’è un 6 da 90 milioni ma le vincite record sono altre: ecco quali

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) In una tabaccheria di Riva del Garda è arrivata la sestina vincente che mancava da un po’, ma c’è una vittoria mai vista nella storia Un pezzetto d’Italia festeggia e cambia vita. In tutto e per tutto. Dopo diversi concorsi andati a vuoto, in una serata normale è stato centrato un “sei” nell’estrazione deldi oggi 15 ottobre 2024 con una vittoria di quasi 90stati vinti 90al, ma non si tratta della vincita più alta (Ansa Foto) Cityrumors.itPer precisionestati vinti 89.221.270 euro e si tratta di una vincita che è stato ottenuta in una piccola tabaccheria di Riva del Garda che, appena è arrivata la notizia, quasi non ci credeva da così tanta popolarità.