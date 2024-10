Spinello in bocca e bottiglia di vino in mano, arrestato il vandalo del Santuario delle Grazie (Di martedì 15 ottobre 2024) JESI - Un 34enne italiano è stato arrestato a Jesi dopo essere stato sorpreso con una bottiglia di vino rubata e uno Spinello di hashish all’uscita del Santuario delle Grazie. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì scorso, quando alcuni commercianti di corso Matteotti hanno segnalato Anconatoday.it - Spinello in bocca e bottiglia di vino in mano, arrestato il vandalo del Santuario delle Grazie Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) JESI - Un 34enne italiano è statoa Jesi dopo essere stato sorpreso con unadirubata e unodi hashish all’uscita del. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì scorso, quando alcuni commercianti di corso Matteotti hanno segnalato

