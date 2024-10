Spie, hacker e dipendenze economiche. Così la Cina minaccia l’Occidente (Di martedì 15 ottobre 2024) La portata e l’intensità delle attività di spionaggio cinese sono senza precedenti, secondo diversi governi occidentali. È quanto emerge da un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Pechino ha mobilitato per l’offensiva agenzie di sicurezza, aziende private e civili cinesi “nel tentativo di indebolire gli Stati rivali e rafforzare l’economia del Paese”. Come sottolineato dal quotidiano, raramente trascorre una settimana senza un allarme da parte di un’agenzia di intelligence occidentale riguardo alla minaccia rappresentata dalla Cina. Soltanto il mese scorso, l’Fbi ha affermato che una società legata allo Stato cinese ha compromesso 260.000 dispositivi connessi a Internet, tra cui telecamere e router, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Romania e altrove. Formiche.net - Spie, hacker e dipendenze economiche. Così la Cina minaccia l’Occidente Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La portata e l’intensità delle attività di spionaggio cinese sono senza precedenti, secondo diversi governi occidentali. È quanto emerge da un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Pechino ha mobilitato per l’offensiva agenzie di sicurezza, aziende private e civili cinesi “nel tentativo di indebolire gli Stati rivali e rafforzare l’economia del Paese”. Come sottolineato dal quotidiano, raramente trascorre una settimana senza un allarme da parte di un’agenzia di intelligence occidentale riguardo allarappresentata dalla. Soltanto il mese scorso, l’Fbi ha affermato che una società legata allo Stato cinese ha compromesso 260.000 dispositivi connessi a Internet, tra cui telecamere e router, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Romania e altrove.

