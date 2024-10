Gaeta.it - Sogei sotto ai riflettori: arresto del dg e il futuro della trasformazione digitale in Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Società Generale d'Informatica S.p.A., conosciuta come, è recentemente finita al centro delle cronache per la notizia dell'agli arresti domiciliari del suo direttore generale, Paolino Iorio. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestionesocietà, che gioca un ruolo cruciale nel panorama dell'Information Technology per la Pubblica Amministrazione in. La vicenda si colloca in un contesto di cambiamento e innovazione in un settore strategico per l'amministrazione pubblica, con l'obiettivo di modernizzare e digitalizzare i servizi offerti ai cittadini.: un partner strategico per la Pubblica Amministrazioneopera come partner tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolgendo funzioni chiave nella modernizzazionePubblica Amministrazione.