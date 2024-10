Six Kings Slam, al via il torneo in Arabia Saudita: orari e maxi montepremi (Di martedì 15 ottobre 2024) Un milione e mezzo di dollari soltanto per partecipare. Chi vince ne intasca addirittura sei, quanto quello che prenderebbe trionfando a Wimbledon e Roland Garros in fila. È il biglietto di presentazione del Six Kings Slam, la più ricca esibizione di tennis della storia, che avrà luogo dal 16 al 19 ottobre a Riyad, in Arabia Saudita. In campo soltanto sei giocatori, tra cui i primi due del ranking mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e le due leggende viventi della racchetta, Novak Djokovic e Rafael Nadal, prossimo al passo d’addio. Questi ultimi due partiranno però dalle semifinali, vantando un tabellone dunque più agevole.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da ???? ?????? Riyadh Season (@riyadhseason) Six Kings Slam: il programma delle partite nel torneo di Riyadh Il numero uno del mondo Sinner aprirà le danze. Lettera43.it - Six Kings Slam, al via il torneo in Arabia Saudita: orari e maxi montepremi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un milione e mezzo di dollari soltanto per partecipare. Chi vince ne intasca addirittura sei, quanto quello che prenderebbe trionfando a Wimbledon e Roland Garros in fila. È il biglietto di presentazione del Six, la più ricca esibizione di tennis della storia, che avrà luogo dal 16 al 19 ottobre a Riyad, in. In campo soltanto sei giocatori, tra cui i primi due del ranking mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e le due leggende viventi della racchetta, Novak Djokovic e Rafael Nadal, prossimo al passo d’addio. Questi ultimi due partiranno però dalle semifinali, vantando un tabellone dunque più agevole.  Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da ???? ?????? Riyadh Season (@riyadhseason) Six: il programma delle partite neldi Riyadh Il numero uno del mondo Sinner aprirà le danze.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam 2024 : il torneo sarà visibile gratuitamente su DAZN - Sempre dalle 18. Il 19 ottobre sarà il giorno della verità . The post Six Kings Slam 2024: il torneo sarà visibile gratuitamente su DAZN appeared first on SportFace. 30. Inoltre, in avvicinamento all’appuntamento, sarà disponibile in esclusiva in app l’intervista a Toni Nadal, zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, che porterà gli appassionati dietro le quinte di uno dei capitoli più emozionanti ... (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 : programma e orari mercoledì 16 ottobre con Sinner e Alcaraz - TABELLONE COPERTURA TV E STREAMING MONTEPREMI PROGRAMMA MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE Ore 18:30 – Sinner vs Medvedev Non prima delle ore 20:00 – Alcaraz vs Rune The post Six Kings Slam 2024: programma e orari mercoledì 16 ottobre con Sinner e Alcaraz appeared first on SportFace. . Di seguito l’ordine di gioco. (Sportface.it)

Jannik Sinner e Daniil Medvedev pronti a dare via al Six Kings Slam - l’esibizione tra il milionario e le prospettive - In buona sostanza, sono assicurati due match al giorno: domani Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune, giovedì le semifinali con Djokovic e Nadal al loro interno e sabato le finali. Ha spopolato il video di presentazione dei sei giocatori, come ha ormai spopolato il fatto che a ognuno va un milione e mezzo di dollari, che diventano sei per il vincitore. (Oasport.it)