Sci alpino, Goggia e Nicol Delago si allenano in Val Senales: corsa contro il tempo verso la Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il percorso di recupero dai rispettivi infortuni per Sofia Goggia e Nicol Delago, convocate a scopo riabilitativo dallo staff tecnico per allenarsi sulle nevi della Val Senales da oggi a venerdì 18 ottobre. Le due velociste azzurre verranno affiancate dagli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin, quando mancano due mesi al debutto stagionale di Beaver Creek (14-15 dicembre). Goggia si era fatta male il 5 febbraio riportando una grave frattura a tibia e malleolo, mentre Delago si è procurata la frattura scomposta della clavicola destra a metà settembre dopo una caduta a Ushuaia. Tempi di recupero accorciati per Nicol, rispetto ai due mesi inizialmente previsti in seguito all'intervento chirurgico, con la sorella maggiore di Nadia che può già cominciare a sciare in preparazione della Coppa del Mondo.

