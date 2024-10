San Vincenzo Romano Compatrono di Torre del Greco nel 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) San Vincenzo Romano è stato il primo parroco santo d’Italia L’annuncio è arrivato al termine della quarta edizione di “Notte Sacra 2024”. San Vincenzo Romano, conosciuto come lu prevete faticatore, Compatrono di Torre del Greco nel 2025, anno in cui la chiesa mondiale celebra il Giubileo. La città di Torre del Greco, con il sindaco Avv. Luigi Mennella, insieme alla Basilica di Santa Croce, guidata dal Parroco don Giosuè Lombardo, è già al lavoro per portare al termine l’iter che consentirà di proclamare il primo parroco santo d’Italia come Compatrono della città corallina, insieme a San Gennaro. La notizia è stata accolta alla fine di Notte Sacra 2024, con la Santa Messa di chiusura in Basilica presieduta da S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Impresaitaliana.net - San Vincenzo Romano Compatrono di Torre del Greco nel 2025 Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sanè stato il primo parroco santo d’Italia L’annuncio è arrivato al termine della quarta edizione di “Notte Sacra 2024”. San, conosciuto come lu prevete faticatore,didelnel, anno in cui la chiesa mondiale celebra il Giubileo. La città didel, con il sindaco Avv. Luigi Mennella, insieme alla Basilica di Santa Croce, guidata dal Parroco don Giosuè Lombardo, è già al lavoro per portare al termine l’iter che consentirà di proclamare il primo parroco santo d’Italia comedella città corallina, insieme a San Gennaro. La notizia è stata accolta alla fine di Notte Sacra 2024, con la Santa Messa di chiusura in Basilica presieduta da S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli.

