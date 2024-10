Unlimitednews.it - Sahara Occidentale, il Qatar riafferma sostegno al piano di autonomia marocchino

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Lo Stato delha ribadito, lunedì a New York, il suoaldidel Marocco, qualificandolo come un’iniziativa “costruttiva” e una base “oggettiva” per qualsiasi soluzione realistica e duratura alla disputa regionale intorno al. Intervenendo davanti ai membri del 4° Comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il rappresentante del, Jassim Al-Thani, ha espresso ildel suo Paese agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite volti a facilitare il raggiungimento di una soluzione politica duratura e di un compromesso all’interno nel quadro del processo portato avanti sotto gli auspici delle Nazioni Unite, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, inclusa la 2703, e nel rispetto della sovranità del Marocco e della sua integrità territoriale.