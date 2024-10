Sabato scorso a Quinto grande successo per “Io non rischio” (Di martedì 15 ottobre 2024) grande adesione Sabato scorso a Quinto per “Io non rischio”, iniziativa promossa dalla locale Associazione di Protezione Civile in occasione dell’omonima Giornata nazionale di domenica 13 ottobre, a conclusione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. In Piazzale Indipendenza i Trevisotoday.it - Sabato scorso a Quinto grande successo per “Io non rischio” Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)adesioneper “Io non”, iniziativa promossa dalla locale Associazione di Protezione Civile in occasione dell’omonima Giornata nazionale di domenica 13 ottobre, a conclusione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. In Piazzale Indipendenza i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prenotazione sbagliata, errore del Cup: niente morfologica per una gestante. E l’Asp chiede scusa - Prenota un’ecografia morfologica attraverso il Cup di Siracusa, il centro unico per le prenotazioni ma quando raggiunge l’ospedale di Avola, nel giorno e all’ora indicati, scopre che in quella data (i ... (siracusaoggi.it)

Per l'Atletica Mondovì vittorie e altri ottimi risultati nelle gare del fine settimane - A Lecco, Alba, Biella, Fossano, Venaria e Savona in grande spolvero i monregalesi, presenti addirittura alla Maratona di Chicago ... (cuneodice.it)

Motor Show Italia, fino al 20 ottobre a Roma - In viale Tor di Quinto Spalti strapieni (il classico sold out) e applausi a non finire. È sicuramente un successo la presenza a Roma del “Motor Show Italia”, lo spettacolo di esibizioni di auto e moto ... (teatrionline.com)