Rafa Marin titolare nella Spagna U21, vince 6-0 contro Malta e ha due occasioni da gol

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha disputato il match di Under 21 trada. La gara è terminata 6-0 per le Furie Rosse. Anche il Napoli comunica la prestazione del suo difensore:in campo con la Nazionale. Il difensore del Napoli impegnatogara di qualificazione agli Europei Under 21terminata col successo iberico per 6-0. Ha giocato tutta la partita. Le statistiche diinUnder21 Per il classe 2002 è la sesta presenza in Nazionale. Lanon ha avuto molti pericoli in attacco, ma il centrale del Napoli ha concesso un paio di punizioni alla nazionale maltese nel primo tempo per due falli commessi. Ha provato nel secondo tempo un paio di conclusioni da calcio d’angolo, ma non è riuscito a trovare lo specchio della porta.